Sampdoria, possesso palla e lavoro fisico. Differenziato per Winks

GENOVA - La Sampdoria di mister Giampaolo ha ripreso ad allenarsi dopo il ko nel derby contro lo Spezia, nella settimana della sosta del campionato, per via degli impegni delle nazionali. Seduta incentrata perlopiù su possessi, partitella e lavoro fisico. Assenti i nazionali Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic, Manolo Gabbiadini, Tomas Rincon e Abdelhamid Sabiri. Capitolo infortunati: differenziato per Harry Winks, mentre prosegue il proprio iter riabilitativo Manuel De Luca. Domani è in programma una doppia seduta.