Samp, doppia seduta senza cinque nazionali. Winks e De Luca a parte

GENOVA - La Sampdoria di Giampolo ha svolto una doppia seduta di allenamento al "Mugnaini" in questa settimana di preparazione con la sosta per le nazionali. Ecco il report pubblicato sul sito ufficiale del club: "Prosegue con una doppia seduta la preparazione della Sampdoria nella settimana di sosta del campionato. Marco Giampaolo e staff hanno programmato una mattinata di forza in palestra e trasformazione e un pomeriggio incentrato su partitelle in spazi ridotti. Oltre ai cinque nazionali – Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic, Manolo Gabbiadini, Tomás Rincón e Abdelhamid Sabiri – sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco non hanno lavorato con i compagni i soli Harry Winks e Manuel De Luca, alla prese con i propri percorsi riabilitativi. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano".