GENOVA - Allenamento mattutino ad alta intensità per la Sampdoria. Giampaolo, ancora privo dei nazionali Bereszynski, Djuricic, Gabbiadini, Rincon e Sabiri, ha diretto una seduta caratterizzata da attivazione atletica, possessi e finalizzazioni, con una partitella a campo ridotto che ha chiuso l'allenamento. Per quanto riguarda i singoli, lavoro indiviudale per Winks; prosegue invece il percorso riabilitativo Manuel De Luca. Domani, è prevista un'altra seduta mattutina.