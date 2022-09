Sampdoria, domenica c'è il Monza. Lanna chiama i tifosi: "Tutti a Marassi"

GENOVA - Per la Sampdoria inizia quella che - più o meno - può essere definita come la settimana della passione. Sul campo c’è un appuntamento da non fallire domenica contro il Monza, per la squadra e con ogni probabilità anche per Marco Giampaolo. La sfida contro i brianzoli sarà un altro bivio pesante. "La cosa fondamentale in questo momento è concentrarsi sulla partita di domenica e in tal senso faccio un appello a tutti per riempire il Ferraris - dice il presidente Lanna - se potessi vorrei giocarla io perché quando ero tornato l’ultima volta avevo potuto contribuire alla salvezza sul campo mentre ora non posso più farlo per raggiunti limiti d’età e soffro ancora di più. Adesso le cose a livello societarie sono migliorate. Ma posso garantirvi che ho passato molte notti in bianco".