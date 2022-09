Sampdoria, esercitazioni tecniche alla ripresa. Winks in parte col gruppo

GENOVA - La Sampdoria si è al lavoro nel pomeriggio per preparare la sfida con il Monza, in programma domenica al “Ferraris”. Rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali Bereszynski e Gabbiadini e in attesa degli altri nazionali Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta contraddistinta da attivazione, esercitazioni tecniche e da una partita a campo ridotto. Per quanto riguarda gli infortunati, prima parte con il gruppo per Harry Winks che ha poi proseguito con un allenamento personalizzato al fine di ritrovare la migliore condizione atletica, con Manuel De Luca che ha continuato invece il proprio iter riabilitativo.