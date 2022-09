Samp, doppio allenamento a Bogliasco: Winks in parte con il gruppo

GENOVA - Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista del prossimo impegno in campionato contro il Monza. Doppio allenamento per i blucerchiati guidati da Giampaolo. Ecco il report pubblicato sul sito ufficiale del club: "Doppio allenamento per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo una mattinata dedicata allo sviluppo della forza sul campo 1, nel pomeriggio Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una sessione a base di esercitazioni tecnico-tattiche alla quale hanno partecipato anche i rientranti Filip Djuricic e Tomás Rincón, mentre Abdelhamid Sabiri è atteso nelle prossime ore. In parte con il gruppo anche Harry Winks che ha poi svolto un allenamento specifico, finalizzato alla messa a punto della condizione atletica; prosegue infine il proprio percorso riabilitativo Manuel De Luca. Domani, giovedì, è in agenda una seduta pomeridiana".