Samp, Giampaolo: "Gabbiadini al top, grazie pure alla nazionale. Out Winks"

GENOVA - Vigilia di campionato in casa Sampdoria dove domani pomeriggio, a Marassi, si giocherà l'importante sfida contro il Monza. La squadra blucerchiata è chiamata a fare punti per classifica e morale. Questo il commento del tecnico dei liguri Marco Giampaolo: "La squadra ha lavorato bene, come sempre. Chi non era in nazionale ed è rimasto qui si è allenato più che bene. Penso che tutti siano pronti per ben figurare. Il Monza? E' una squadra che dopo la vittoria con la Juventus ha trovato fiducia. Ha cambiato allenatore da prima della gara contro i bianconeri. Cercherà di proporre qualcosa di diverso, ma si vede che la strada che vuol percorrere è di un certo tipo. Abbiamo preparato la gara, siamo pronti. Gabbiadini e Colley? Gabbiadini sta sempre meglio, è in crescita. La convocazione in nazionale gli ha dato una bella iniezione di fiducia. Colley? Anche lui sta bene e si ben allenato. Sono tutti recuperati tranne Winks. I tifosi vogliono i tre punti? Vincere è diventata una necessità. Bisogna mettere in campo qualsiasi risorsa fisica e mentale. C'è da fare più di qualcosa per vincere. È una necessità così come l’hanno manifestata i tifosi stamattina con lo striscione".