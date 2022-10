Sampdoria, dopo Stankovic si spera nell'ok di Al Thani

GENOVA - La Sampdoria riparte da Dejan Stankovic in panchina e forse intravede un po' più da vicino la tanto attesa svolta societaria. Come sempre non ci si annoia nelle cronache blucerchiate. Mancano due giorni alla gara di sabato a Bologna ma anche ieri la squadra è stata allenata a Bogliasco da Felice Tufano, mister della Primavera. L'accordo con Stankovic per il dopo Giampaolo è stato raggiunto martedì sera nei dettagli ma ieri il tecnico serbo è rimasto a Milano - dove vive - in attesa dell'ufficializzazione dell'intesa e degli ultimi dettagli burocratici.Tutto questo, mentre nella giornata di ieri sono tornate a circolare indiscrezioni rispetto a un accordo dato addirittura per imminente col gruppo Di Silvio / Al Thani per la cessione della società.