GENOVA - L'arrivo di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria ha riacceso l'entusiasmo della tifoseria. In particolare una frase pronunciata dal nuovo tecnico ex Lazio e Inter ha esaltato il popolo blucerchiato. Stankovic ha infatti citato nel suo discorso di presentazione il suo vecchio allenatore e amico, Josè Mourinho: "Sono qui per vincere, non per giocare". Per Stankovic ogni partita è l'ultima, è da considerarsi come una finale.