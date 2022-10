Djuricic e l'esultanza di Stankovic al gol: aria nuova alla Samp

GENOVA - Tira aria nuova in casa Sampdoria. L'arrivo di Dejan Stankovic ha probabilmente cambiato qualcosa, anche nei calciatori, che hanno voglia di dare una svolta a una stagione fin qui avara di emozioni e risultati. Quel gol al Bologna, quello siglato da Filip Djuricic, insieme all'esultanza di Stankovic hanno ridato speranza e voglia di affrontare la stagione in una maniera diversa. Tutto ciò si percepisce proprio dal serbo, che ha postato sui social il video della sua rete ai felsinei, con su scritto: "La Samp è stata venduta?". Un video che insomma non è passato inosservato a nessuno e che diventerà presto virale, specie tra i tifosi blucerchiati.