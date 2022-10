Fantacalcio Sampdoria, Stankovic su Djuricic e Rincon. E sul rigore...

GENOVA - Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria ha commentato così la gara persa in casa contro la Roma: ""Ai ragazzi non posso dire nulla. Mi dispiace per il pubblico e per loro, la sconfitta brucia ma siamo stati all'altezza, resistendo a una Roma veloce, forte fisicamente e tecnicamente. Il rigore, per il loro modo di giocare è stato perfetto, con una difesa a tre solida, senza necessità di sbilanciarsi. Ci abbiamo provato ma abbiamo fatto qualche errore di troppo. Serviva più tranquillità, arriverà. Lottiamo con questo atteggiamento - ha dichiarato - "Abbiamo trovato una difesa fortissima, nell'ultimo passaggio siamo stati poco lucidi: non siamo stati pericolosi ma la Roma va anche contenuta, ti fa correre tanto. Con sacrificio e credendoci di più negli ultimi metri arriverà la vittoria. Il rigore? C'è il Var, dalla panchina non ho visto il tocco di mano - poi il tecnico rivede le immagini e commenta - il tocco c'è, ma correva, non so cosa puoi fare mentre corri, con le mani, ma le regole vanno rispetate. Noi siamo pronti a fare di più per la salvezza, ne usciremo, non abbiamo paura con un pubblico come questo: serve tranquillità, non è facile, ma neanche impossibile. Mourinho dice che ci salviamo? Grazie, ma noi conosciamo forze e debolezze, cerchiamo di eliminare le seconde". E infine sul tecnico della Roma: "Non voglio ripetermi, ho parlato tantissimo dei miei maestri. A Josè dico in bocca al lupo, si va ognuno per la propria strada". Il tecnico poi si sofferma sulla prestazione di alcuni singoli: "Djuricic carico ma frenetico? E' quello che dicevo dobbiamo essere più tranquilli nelle scelte dell'ultimo passaggio. Volevamo spaccare il mondo, mi piace come atteggiamento, ma i nostri giocatori di maggiore qualità devono fare scelte migliori. Rincon ha speso tantissimo nel primo tpempo. Era ovunque. Non lo metto in dubbio. Lui ha la qualità nel giocare fra le linee. Non posso dire nulla se parliamo di Rincon non si mette in dubbio".