Fantacalcio Samp, le parole di Stankovic pre Cremonese

GENOVA - Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, ha parlato così il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic: "Questa partita è come un derby, un derby delle ultime in classifica, e come un derby può decidersi per un episodio. ervirà altissima concentrazione e noi saremo pronti. Dobbiamo cercare di essere uniti in qualsiasi momento della partita. I ragazzi mi hanno dimostrato disponibilità ed enorme voglia di miglioramento: ora dobbiamo sfruttarle per conquistare la prima vittoria. Sono il primo a crederci". Continua l'allenatore blucerchiato: "Abbiamo ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia ed era la cosa più importante. Bisogna ricordare che abbiamo fatto ampio turnover. I ragazzi hanno dato il massimo senza mai mollare. Adesso cerchiamo la prima vittoria, metteremo tutte le nostre forze per ottenerla". Sulla Cremonese: "Squadra diretta con giocatori forti e veloci, in particolare davanti. Non hanno raccolto i punti che meritavano. I nostri tifosi ci seguiranno in massa? Lo so, già a Bologna sono rimasto sorpreso in positivo, ma soprattutto mi hanno stupito con l’Ascoli. Orgoglio è una parola importante, ho detto che va difeso perché ci sono tanti tifosi dietro questi colori".