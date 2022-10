Fantacalcio Sampdoria, Stankovic su Audero, Yepes e Amione

CREMONA - Doppia festa per Dejan Stankovic: la Sampdoria vince per la prima volta e lascia l'ultimo posto in classifica: "Grande emozione, sembrava di giocare in casa, con il settore ospiti pieno. Ora non mi interessa analizzare, dovevamo vincere e abbiamo trovato il modo. Voglia, sacrificio e fortuna ti premiano- ha commentato - Primo tempo deludente? E' una definizione esagerata, si può giocare bene o male ma hanno dato tutto. Io cerco di metterli nelle condizioni migliori per resistere ed essere organizzati. Yepes? E' partito alla grande, ma ho avuto risposte positive da chi è entrato. Audero e Gabbiadini? Giocatori di valore, Audero monumentale, è bello contare su giocatori così forti. Ho fatto cinque cambi al 65' perché volevo vincere. Se oggi devo citare qualcuno dico Yepes e Amione, hanno avuto un impatto importante. Amione ha causato il rigore, ma capita, Yepes ha alzato il baricentro Inter? Non ci penso, mi godo la vittoria, alla prossima ci pensiamo dopo", ha concluso Stankovic.