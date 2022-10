Fantacalcio Sampdoria, verso l'Inter: Stankovic aspetta due uomini

GENOVA - Seduta mattutina facoltativa per la Sampdoria, tornata nella mattinata di oggi al lavoro dopo la Cremonese e in vista dell'Inter. A Bogliasco Dejan Stankovic, assieme al proprio staff, ha diretto una seduta di scarico e cure per i calciatori maggiormente impiegati a Cremona, seduta sul campo 2 del “Mugnaini” per gli altri componenti della rosa. Differenziati tra campo e palestra per Harry Winks e Jeison Murillo; prosegue invece il proprio percorso riabilitativo Manuel De Luca. Per domani il programma prevede un allenamento pomeridiano.