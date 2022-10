Sampdoria, svolta Stankovic. Le novità su Al-Thani

Stankovic già meglio di Giampaolo in 3 partite

Con Giampaolo la Samp aveva messo insieme 2 punti in 8 partite, con Stankovic sono arrivati 4 punti in 3 gare e soprattutto è stata chiusa o quasi la porta: solo 2 gol subiti in 270', il gol di Dominguez a Bologna e il rigore di Pellegrini con la Roma. Audero a Cremona ha messo più di una pezza – non solo il penalty neutralizzato a Dessers in avvio – su una gara che non ha certo fatto sparire magicamente tutti i limiti della squadra ma in cui la Sampdoria è riuscita a uscire dalle difficoltà con una mentalità e una combattività diversa rispetto ad altre occasioni. Una squadra che ora sta giocando davvero per salvarsi, preoccupandosi in primis di limitare i danni con personalità e determinazione senza pensare alla ricerca di un calcio estetico che durante il Giampaolo bis, al di là di qualche sprazzo, non si era mai davvero visto. Uno Stankovic insomma di cui già si vede la mano in questa Sampdoria, non solo in termini di empatia ma anche di scelte. Il mister serbo sta coinvolgendo un po' tutti i giocatori a disposizione: le prove di Amione e soprattutto Yepes coi grigiorossi hanno fatto capire che la squadra può contare su due potenziali titolari in più tra difesa e centrocampo. Rischiosa anche la scelta di giocarsi i cinque cambi lunedì sera già al quarto d'ora del primo tempo: un segnale forte per responsabilizzare i giocatori, non a caso Gabbiadini, Augello, Yepes, Villar (che sta crescendo dopo un avvio di stagione deludente) e tutto sommato anche Leris hanno avuto un impatto positivo sulla partita. Uno Stankovic che sta cercando anche di valorizzare elementi che si erano persi un po' per strada (finalmente convincente Colley al di là del gol decisivo a Cremona) e che sembra essere partito col piede giusto.

I tifosi tornano vicini alla squadra. Al-Thani, la situazione

I tifosi blucerchiati – in oltre 3000 allo Zini e ora pronti a un'altra trasferta sabato a Milano con l'Inter, nella serata da ex nerazzurro per lo stesso Stankovic – gradiscono e iniziano un po' a sorridere dopo l'inizio di campionato peggiore di sempre in A nella storia della Samp. Tutto questo mentre dietro le quinte prosegue il lavoro per la cessione della società al gruppo Di Silvio/Al Thani che – assistito dal team Console & Partners come escrow agent ed advisor – è chiamato ora ad affrontare la fase della due diligence nonché del completamento dei documenti per dare il là alla chiusura dell’operazione. Possibili novità potrebbero arrivare a breve, forse già prima della fine di questa settimana, con contatti costanti tra il trustee Gianluca Vidal (l’uomo da cui passa la cessione della Sampdoria) e i potenziali acquirenti rappresentati in primis dallo sceicco del Qatar Khalid Faleh Al Thani. I tifosi della Sampdoria – esausti da una telenovela di fatto iniziata già nel 2019 col mancato accordo tra Ferrero e il gruppo Vialli – sperano che sia davvero la volta buona per salutare la tanto attesa svolta nella gestione del club.