Fantacalcio Sampdoria-Fiorentina, Stankovic: "Fischi giusti". Su Montevago e VIllar...

GENOVA - I fischi? Abbiamo perso tante partite, è giusto così. Chiedo scusa ai nostri tifosi, il loro appoggio non è in discussione. Ci sono ancora due partite. Vedremo cosa succederà contro il Lecce". Queste le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, dopo il ko interno con la Fiorentina. "Quando si prepara una partita - commenta Stankovic - bisogna lavorare sia con i singoli che di gruppo. Se ti sbilanci tantissimo rischi di prendere l'imbarcata, se anche su calci piazzati non presti la giusta attenzione ti gira tutto male. Il primo tempo a mio avviso è stato abbastanza equilibrato. Siamo andati sotto e abbiamo cambiato il modulo. Loro con la velocità e con i cambi ci hanno creato problemi". Sulla Fiorentina: "E' una squadra costruita molto bene, i loro cambi sono fortissimi. A noi rimprovero il fatto di prendere gol dopo quattro minuti. Dispiace prendere gol su calcio piazzato. Bisogna lavorare, è anche frustrante questa situazione. Cerchi di far bene e gli episodi ti cambiano subito la partita, se subisci qualcosa all'inizio cambia totalmente tutto". Su Montevago e Villar: "Ho virato su Montevago per avere più peso davanti contro i centrali fortissimi della Fiorentina. Caputo ha avuto qualche mezza chance davanti. Montevago ha fatto il suo, non ha colpe. Villar? Poteva gestire meglio qualche pallone ma ha fatto meglio in altre circostanze. Con cinque dietro volevo qualità in mezzo al campo".