Qui J Hotel: ecco il pullman della Samp. Blucerchiati pronti per il Toro

TORINO - Eccolo qui: il pullman della Sampdoria è parcheggiato all'ingresso del J Hotel, che abitualmente è il quartier generale della Juventus, a due passi dallo Stadium. E invece, per una volta, parte dell'albergo è stata destinata al breve soggiorno della squadra blucerchiata impegnata all'Olimpico Grande Torino contro il Toro per la sfida serale della 14ª giornata di campionato. Dejan Stankovic farà effettuare una sorta di riscaldamento/risveglio muscolare prima che il mezzo trasporti giocatori e staff allo stadio. Da lunedì, poi, con la sosta per il Mondiale in Qatar, la Continassa sarà “requisita" dalla nazionale brasiliana del ct Tite che ha scelto Torino per preparare la sua squadra alla rassegna iridata al via tra pochi giorni. Ad Alex Sandro, Danilo e Bremer - in rigoroso ordine di militanza juventina - l'onore di fare da cicerone lungo corridoi e percorsi, per loro, di casa.