Sampdoria, tifosi inferociti: aspettano la squadra per un confronto

GENOVA - Sono almeno 200 i tifosi blucerchiati che si sono dati appuntamento in Corso De Stefanis per aspettare l'uscita del pullman della Sampdoria: cori contro la squadra protagonista dell'ennesimo capitolo triste di questa stagione. La rabbia dei supporter è fortissima, la contestazione è proseguita così dopo la fine del match perso 2-0 col Lecce. I supporter stanno attendendo l'uscita del pullman ma vorrebbero avere anche un incontro con qualche rappresentante di squadra o del club per chiedere spiegazioni di quanto sta accadendo con la Samp penultima in classifica.