Fantacalcio Sampdoria, 2-0 nel test con la Primavera. Arruolabili Colley, Leris e Rincon

GENOVA - La Sampdoria di Dejan Stankovic ha battuto 2-0 la Primavera blucerchiata guidata da Felice Tufano nella classica partitella in famiglia sul campo 2 dei Mugnaini. Le reti di Augello nel primo tempo e di Montevago nella ripresa. Prosegue dunque la preparazione della squadra blucerchiata durante la sosta per il Mondiale in Qatar in vista della ripresa del campionato in programma il 4 gennaio. A Bogliasco presenti anche due vecchie conoscenze della Sampdoria: Marco Branca, ex attaccante che vinse lo scudetto 1990/91 e Fulvio Pea, protagonista in panchina del tricolore conquistato con la Primavera nella stagione 2007/08. Intanto proseguono nei loro lavori differenziati Manuel De Luca e Andrea Conti, cure per Ignacio Pussetto e Harry Winks. Sono tornati disponibili invece Omar Colley, Mehdi Leris e Tomas Rincon che continueranno ad allenarsi fino a mercoledì. Da giovedì si partirà in volo charter per Antalya (Turchia) dove la Sampdoria di Stankovic rimarrà per due settimane al Calista Sports Center di Kadriye.