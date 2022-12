Sampdoria, pokerissimo al TS Galaxy: tripletta di Gabbiadini in gran spolvero

KADRIYE (Turchia) - Buona la prima in Turchia per la Sampdoria di Stankovic. Al Calista Sports Center di Kadriye i blucerchiati hanno rifilato un pokerissimo alla compagine sudafricana del TS Galaxy (5-1). Partita a senso unico con la Samp che chiude il primo tempo sul 3-0. Apre le marcature Caputo al 26', poi si scatena Gabbiadini autore di una doppietta tra il 37' e il 44'. Si torna in campo per la ripresa e la musica non cambia. Tris personale di Gabbiadini al 51'. Il TS Galaxy va a segno con Aubaas per il gol della bandiera. All'84' Quagliarella su punizione fissa il punteggio sul definitivo 5-1. La Sampdoria tornerà in campo il 15 dicembre contro l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella.