Fantacalcio Sampdoria, per Quagliarella stagione finita. Carriera a rischio?

GENOVA - Brutta notizia per la Sampdoria, impegnata nel ritiro invernale al Calista Sports Center di Kadriye, in provincia di Antalya, in Turchia. Durante la seconda seduta di ieri pomeriggio, Fabio Quagliarella ha riportato un brutto infortunio al ginocchio sinistro, dopo un contrasto aereo. Oggi il capitano blucerchiato verrà sottoposto agli opportuni accertamenti del caso. La speranza è che sia una distorsione meno seria del previsto, ma il sospetto è una lesione al crociato. E se le prime impressioni venissero confermate, per Quagliarella ci sarebbe il concreto rischio di finire qui la stagione, così come probabilmente la sua carriera.