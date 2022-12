Sampdoria, 2-2 in amichevole con l'Adana di Montella: in gol Caputo e Murillo

ADANA (Turchia) - Seconda uscita in amichevole per la Sampdoria nel ritiro di Adana. I blucerchiati di Stankovic, dopo la larga vittoria (5-1) nel test contro i sudafricani del TS Galaxy, pareggiano 2-2 con l'Adana Demirspor guidato in panchina dall'ex Vincenzo Montella. Al 27' l'Adana si porta in vantaggio: miracolo di Audero sulla conclusione di Akbaba, Yildiz sulla ribattuta insacca in rete. Non si fa attendere la replica della Samp. Al 33' ecco il pareggio blucerchiato con Caputo che, sugli sviluppi di un corner, si libera di Cokcalis e batte Ozbir con una grande conclusione al volo. I blucerchiati ribaltano la gara con la firma di testa di Murillo su corner di Gabbiadini. Nella ripresa la Samp sfiora il gol con una girata di Gabbiadini, poi è Audero a salvare i suoi con due importanti interventi. Al 49' arriva il pareggio dell'Adana con l'ex centrocampista del Napoli, Gokhan Inler. La squadra di Stankovic è scesa in campo con un 3-4-1-2. Murillo, Colley e Amione davanti ad Audero. A centrocampo Leris, Rincon, Vieira e Augello. In avanti Verre trequartista a supporto di Gabbiadini e Caputo. Nella ripresa da registrare gli ingressi in campo di Ravaglia, Paoletti, Ferrari, Villa, Malagrida, Yepes, Trimboli, Murru, Villar, Djuricic e Montevago.