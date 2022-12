La Sampdoria si fa recuperare due gol: è 2-2 con la Dinamo Dresda

ANTALYA - La Sampdoria si fa rimontare due reti di vantaggio nel terzo test disputato in Turchia con la Dinamo Dresda: termina 2-2. Dinamo Dresda pericolosa subito, ma Ravaglia torna in tempo tra i pali sulla conclusione dalla distanza di Will. Dall'altra parte, dopo i tentativi di Murru e Ferrari, la Sampdoria va a segno con Trimboli al 5' su assist di Murru. La Dinamo ci prova per due volte con Schaffler, la Samp con Djuricic (anche lui per due volte), ma il punteggio resta invariato all'intervallo. Nella ripresa, al 21', raddoppio blucerchiato di Montevago, servito da Leris, poi al 24' però la Dinamo accorcia su punizione con Batista-Meier. Al 35' arriva il pareggio della Dinamo con Oehmichen, servito da Batista-Meier.