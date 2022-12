Fantacalcio Sampdoria, le condizioni di Colley, Quagliarella, Pussetto e Winks

GENOVA - Seduta mattutina per la Sampdoria in vista della ripresa del campionato. Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su attivazione tecnica, possessi, lavoro aerobico e partitella finale. Relativamente ai singoli Colley, influenzato, è rimasto ancora a riposo. Differenziati sul campo per De Luca e Winks. Proseguono i rispettivi programmi di recupero Conti, Quagliarella e Pussetto. Dopo aver goduto di qualche giorno in più di riposo in seguito agli impegni con il Marocco al Mondiale, Sabiri è atteso a Genova nelle prossime ore. Domani, venerdì, è in programma un’amichevole mattutina con il Ligorna, formazione genovese che milita nel campionato di Serie D. Il test si disputerà a porte chiuse per questioni di sicurezza a causa degli interventi di riammodernamento del centro sportivo.