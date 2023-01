Sampdoria, sfuma cessione: la Merlyn si ritira

Il comunicato ufficiale della Merlyn Partners

"L'indisponibilità del socio di maggioranza a passare la mano in un frangente così delicato per il Club, l'indisponibilità delle due principali banche creditrici della Società a considerare un piano di ristrutturazione del debito nonché la decisione del consiglio di amministrazione della UC Sampdoria di non procedere con l'abbattimento del capitale sociale per perdite fanno venir meno le condizioni necessarie affinché Merlyn Partners possa investire fino a 50 milioni di euro nella UC Sampdoria e avviare immediatamente un piano industriale e di risanamento finanziario creando i presupposti per il rilancio sportivo del Club". Continua Barnaba nella nota ufficiale: "Con grande dispiacere devo constatare che non vi è stato da parte dell'attuale proprietà l'interesse a trovare una soluzione che avrebbe permesso a Merlyn di effettuare il salvataggio e il successivo rilancio della Samp. In mancanza delle condizioni necessarie, su cui abbiamo lavorato in queste settimane, prime su tutte l'abbattimento del capitale sociale per perdite e il piano di ristrutturazione del debito, dobbiamo constatare che non ci sono i presupposti per poter sottoscrivere l'aumento di capitale di cui la società necessita e siamo quindi costretti a rinunciare a quella che sarebbe stata un nuova sfida difficile ma di grande fascino e importanza"