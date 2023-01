La Sampdoria ricorda Vialli e Mihajlovic: quante emozioni a Marassi

La Sampdoria riceve il Napoli per il 17° turno di Serie A. I blucerchiati sono scesi in campo indossando una maglia con patch speciale. All'interno del colletto c'è una dedica: "Luca e Sinisa", nel mezzo ai due nomi il simbolo dell'infinito. Il giocatori della Samp, inoltre, hanno omaggiato l'ex attaccante durante il riscaldamento indossando tutti una maglia particolare del club con il numero 9 e la scritta Vialli. A bordo campo, il presidente Marco Lanna si è presentato con la maglia numero 9 di Vialli in mano, mentre il tecnico Dejan Stankovic, accompagnato dai tre figli di Sinisa, ha portato la numero 11 del suo amico e connazionale.