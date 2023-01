Sampdoria, Lanna al lavoro con le banche per cercare liquidità

Il fondo Merlyn Partners annuncia per la terza volta il suo ritiro dalla corsa alla Sampdoria (sarà quello definitivo?), intanto il cda guidato dal presidente Marco Lanna è a contatto con le banche per lavorare alla composizione negoziata dello stato di crisi. Ovvero una procedura per mettere in sicurezza il club blucerchiato, mantenerne il titolo sportivo e prendere ulteriore tempo in attesa della necessaria svolta societaria. In buona sostanza alla Sampdoria serve un aumento di capitale di almeno 35 milioni per fronteggiare le vicine scadenze (pagamento degli stipendi il 16 febbraio) e questi soldi sin qui non sono mai arrivati dal proprietario Massimo Ferrero - anche ieri assente all’assemblea - e ad oggi lo stesso ex presidente ha sempre fatto muro sulla proposta di Merlyn di subentrare nella gestione della società con un investimento immediato da 50 milioni senza però passare dal trust e dal pagamento dei suoi debiti extra calcio.