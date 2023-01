Atalanta-Sampdoria, Stankovic: "Colley e Sabiri out. Ecco come sta Gabbiadini"

GENOVA - Disperato bisogno di invertire il trend di andata per provare a guadagnare la slavezza, il cammino della Sampdoria riparte dalla delicata traferta di Bergano dove ad attenderla c'è un'Atalanta in grande forma. Alla vigilia del match, il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic fa il punto della situazione ai canali ufficiali del club: "Nelle ultime due partite contro Empoli e Udinese abbiamo fatto bene, abbiamo creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Dobbiamo continuare su questa strada, essendo compatti, organizzati, tosti, pronti a vincere tutti i duelli contro una squadra che ne fa altrettanti. Abbiamo lavorato bene questa settimana, purtroppo dobbiamo contare delle assenze che ci sono e per noi è molto importante avere più uomini per avere la panchina lunga. Purtroppo in questo momento siamo questi e si va avanti con i nostri ragazzi".