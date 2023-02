Sampdoria, Ilkhan: "Possiamo salvarci. Il 26? Vi spiego la scelta"

L'ultimo giorno di mercato si è chiuso con diversi movimenti. La Sampdoria ha portato a casa diversi innesti per provare a lottare per la salvezza fino alla fine della stagione. Cuisance , Gunter e Ilkhan sono approdati in Liguria nelle ultime ore e proprio il turco si è presentato ai nuovi tifosi attraverso un video pubblicato sul canale ufficiale del club. Arrivato per cercare minutaggio dopo le pochissime chance avute coi granata. La Sampdoria nonostante il momento difficile rappresenta per lui un buon trampolino pre crescere e farlo in Serie A.

Sampdoria, le parole di Ilkahn

"Mi volevano già la scorsa estate" queste le prime parole di Ilkhan con la maglia della Sampdoria. Un corteggiamento iniziato nel mercato estivo e arrivato alla conclusione in quello invernale. "Sono molto contento di essere qui perché il club mi ha voluto fortemente. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e il mister. Quando li ho affrontati con il Torino a inizio stagione ho subito pensato fosse una squadra forte. - continua Ilkhan - Voglio aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo di restare in Serie A e sono sicuro fare un ottimo lavoro".

Dall'arrivo all'ambientamento: "Qui ho trovato anche Gunter. Parla la mia lingua e sono sicuro possa aiutarmi a integrarmi al meglio con la squadra". In chiusura Ilkhan ha fatto conoscere le sue caratteristiche ai nuovi tifosi: "Sono un centrocampista centrale, posso fare da collegamento tra difesa e attacco. Ho un buon istinto del gol anche se per il momento non sembro un goleador, ma nella posizione giusta posso farlo. Il 26? L'ho scelto per uno dei miei idoli, Ilhan Mansiz".