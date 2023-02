Sampdoria-Inter, Stankovic: “Lotteremo fino alla fine per la salvezza”

"Faccio i complimenti a Simone Inzaghi, a una grande Inter. A vederla così da vicino, si capisce di che pasta sono fatti, sono fortissimi. Sono davvero fortissimi. Faccio un grande in bocca al lupo a loro". Lo ha dichiarato Dejan Stankovic ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 tra Sampdoria e Inter. "E' stata una partita molto intensa, bella, combattuta. Faccio i complimenti ai ragazzi, diamo continuità. Mi è dispiaciuto non aver parlato dopo Monza, ero triste per quell'episodio all'ultimo secondo, non avevo parole. Mi pento di non aver parlato e di aver fatto i complimenti ai ragazzi, ora ne colgo l'occasione. Questo punto è tutto merito loro, non è un momento facile ma noi lottiamo fino alla fine" ha aggiunto Stankovic.