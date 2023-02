Penalizzazione Samp, mossa stipendi: i giocatori salvano il club!

La Sampdoria insegue due salvezze – quella in campo e quella a livello societario – e per entrambi gli obiettivi la strada resta in salita. Oggi è il giorno della scadenza per il pagamento alla squadra degli stipendi dell’ultimo trimestre, fatidico per capire se i blucerchiati rischieranno penalizzazioni in classifica. Alla fine però gli stipendi dovrebbero essere pagati regolarmente anche grazie a un accordo tra la società e gli stessi calciatori che di fatto rinunceranno per il momento all’intera mensilità di dicembre che potranno recuperare attraverso i bonus di fine stagione in caso di salvezza. Un’intesa non scontata che testimonia la grande partecipazione anche emotiva alle vicende blucerchiate da parte degli stessi calciatori. «Ho un gruppo di uomini ancora prima di un gruppo di giocatori» ha detto lo stesso allenatore Dejan Stankovic (anche lui rinuncerà al pagamento di dicembre) dopo il bel pareggio con l’Inter a Marassi. «Nessuno si merita questa situazione che forse ci ha unito ancora di più, dobbiamo continuare a crederci e non molliamo», le parole di Manolo Gabbiadini che indirettamente ha fatto riferimento proprio alle difficoltà del club e anche ai ritardi nei pagamenti per tanti dipendenti (non solo calciatori) della Sampdoria in questo momento.