Lazio-Sampdoria, Stankovic: il confronto col gruppo e le condizioni di Quagliarella

La Sampdoria dovrà affrrontare il durissimo test dell'Olimpico contro la Lazio. Dopo la sconfitta dell'utimo turno contro il Bologna e le varie situazioni successe in settimana con le minacce arrivate nella sede del club, i blucerchiati dovranno prepararsi a una trasferta delicata. Servono punti per cercare di tenere accessa l'ultima fiammella della speranza per la salvezza. In vista della partita contro i biancocelesti ha parlato in conferenza stampa Dejan Stankovic.