Lazio-Sampdoria, Stankovic: “Non posso chiedere di più alla squadra”

ROMA - Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic commenta il ko esterno contro la Lazio: "Si va avanti, non sono deluso, solo dal risultato. Ma per eravamo messi in campo e per come abbiamo giocato non posso essere deluso". Sprona la squadra il mister blucerchiato che prosegue: "Abbiamo perso tanti punti nei finali di partita, ma finchè c'è la matematica io non mollo mai: la bandiera bianca non esiste, abbiamo un obiettivo e un club importante da onorare". Analizza così la sfida ai biancocelesti di Sarri: "Purtroppo è il calcio, quando fai un mezzo errore contro la Lazio, succede. E'una squadra forte, che lotta per obiettivi diversi, quando giochi contro questi avversari non puoi permetterti di avere sette occasioni e non concretizzare. Non siamo riusciti a farlo, dopo una prestazione così meritavamo qualcosa di più".