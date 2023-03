Samp, perché Ferrero deve vendere entro 98 giorni o il club fallirà: SOS Zanetti

Oggi è il 1° marzo: 98 giorni separano la Samp dal 6 giugno, la data entro la quale la settima sezione del Tribunale Civile di Genova ha vietato ai creditori di presentare l'istanza di fallimento. Che scatterà dopo il 6 giugno se Ferrero non avrà ceduto la società, sulla quale pesa - sottolinea il Tribunale - "la rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva pari a circa 200 milioni di euro e la complessità delle operazioni sottese al risanamento che non possono che passare, come correttamente individuato dalla ricorrente, dalla cessione (in senso ampio) della società sportiva". Per ricorrente s'intende il Cda della Samp che, insieme con il professionista Eugenio Bissocoli, individuato come esperto della procedura, aveva chiesto la composizione negoziata della crisi blucerchiata. Richiesta accolta, ma alle condizioni di cui sopra.

È evidente che il tempo stringa, anche per Massimo Zanetti, se intende davvero salvare la Samp. Il 22 febbraio scorso, il Signor Segafredo aveva dichiarato al Gazzettino: "La blucerchiata è una maglia prestigiosa. Sì, è vero, siamo stati interpellati. Ma al momento non c'è ancora nulla di concreto. E' ancora tutto da vedere, ma non ho mai nascosto che mi piacerebbe tornare nel mondo del calcio". Parole che hanno alimentato un barlume di speranza. La decisione del Tribunale Civile da un lato suona come una boccata d'ossigeno per l'attuale gestione doriana, dall'altro, però, si rivela un vero e proprio aut aut a Ferrero. Il bond che un istituto bancario potrebbe emettere in aprile sarà una misura tampone: l'unica via per salvare la Samp è la cessione.