Sampdoria, Audero salta la Juve: gli aggiornamenti sull'infortunio

La Sampdoria di Stankovic si sta preparando alla sfida contro la Juventus del prossimo weekend. Dopo il pari interno contro la Salernitana, i blucerchiati si troveranno difronte un test difficile. L'allenatore dei liguri dovrà fare a meno del portiere Emil Audero. L'estremo difensore non ci sarà, dunque, nella partita da ex contro i bianconeri. Una sublussazione non consente al capitano di poter dare il suo contribuito nel prossimo match con le sue condizioni che verranno valutate nei prossimi giorni.