Sampdoria-Verona, Stankovic: "Salvezza, ci credo! Su Nuytinck e Var..."

Le parole di Stankovic

Al termine della sfida, queste le parole del tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic: "Un successo con grande significato, lo dedichiamo ai nostri tifosi, il loro campionato è da 10 e lode. I calciatori oggi sono stati straordinari, le ovazioni del tifo sono tutte meritate. Non abbiamo mollato negli ultimi 10 minuti quando c'era da lottare, nonostante le assenze e i problemi. Alcuni giocatori sono stati schierati in ruoli diversi e non hanno fatto domande. L'Hellas ha avuto due gol annullati dal Var? Il Verona ha avuto alcuni episodi contrari e nella ripresa ha giocato meglio, ma vorrei sentir dire che nella ripresa la mia squadra pur giocando male ha vinto. Preferisco aver portato a casa la vittoria. La salvezza? Penso partita per partita, non guardo al lungo periodo. Finché avremo la possibilità non molleremo, voglio difenderi questi colori fino alla fine. A Nuytinck faccio sempre complimenti, per me è da 10. Si allena ogni giorno come fosse l'ultimo, è un vero esempio per i giovani".