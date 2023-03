Zanoli, Napoli e l'elogio di Spalletti: Sampdoria e i sogni d'Italia

Dalla Serie C al Napoli . Un tragitto quasi impossibile da pensare, ma che Alessandro Zanoli ha fatto. Il terzino classe 2000 è arrivato in azzurro dal Carpi proprio da Giuntoli che ne conosceva e apprezzava le qualità. Poi il salto coi grandi a Legnago . Un posto perfetto per crescere e senza grosse pressioni. Una stagione, per la squadra, non proprio positiva, ma che a livello personale ha fatto capire a Zanoli cosa ci vuole nel calcio professionistico. Tanta grinta e, soprattutto, la testa giusta per restare dentro ogni situazione. Nel ritiro col Napoli ha dimostrato tanto e Spalletti ha deciso di tenerlo con sé per permettergli di allenarsi al fianco dei grandi campioni. Un anno e mezzo fatto di esordi e qualche spezzone prima del salto alla Sampdoria per andare alla ricerca della continuità.

Sampdoria, la storia di Zanoli

In blucerchiato arriva la più grande gioia: la prima rete in Serie A contro il Verona. Una rincorsa a tutto campo e quel pallone al bacio di Jesé Rodriguez da mettere in rete. Una lunga corsa terminata con l'esultanza finale, una similitudine con quella che è stata la sua carriera sin qui. La gavetta e poi il grande salto in massima serie. La voglia di mettersi in gioco e saper aspettare le proprie occasioni. A Napoli magari non ha giocato tantissimo, ma Spalletti lo ha inserito nelle situazioni giuste per togliergli di dosso le pressioni. Una piazza esigente, ma che ha saputo anche apprezzare Zanoli nelle rare occaisoni in cui è stato mandato in campo. Ottima propensione offensiva, buona tecnica e tanta corsa. I paragoni potrebbero sprecarsi, ma per storia e caratteristiche potrebbe anche ricordare quanto fatto da Di Lorenzo.

Proprio col capitano azzurro Zanoli ha avuto la possibilità di allenarsi in queste stagioni e apprendere le direttive del ruolo richiesto da Spalletti. L'allenatore non si è mai tirato indietro agli elogi, soprattutto dopo i vari buoni ingressi del classe 2000: "Non gioca soltanto perché davanti ha un giocatore di classe internazionale (Di Lorenzo n.d.r.)". La voglia di giocare con continuità, ma con il sogno Napoli messo per un attimo nel cassetto. L'azzurro è nel destino di Zanoli visto che prima Mancini con i vari stage e ora Nicolato l'hanno portato a vestire la maglia dell'Italia. In queste due settimane sarà impegnato con l'U21 nella doppia amichevole, ma lo sguardo è sempre rivolto verso l'alto. Zanoli corre e lotta con la Sampdoria, alla ricerca della salvezza con uno sguardo al cassetto dei sogni... azzurri.