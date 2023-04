Roma-Sampdoria, Stankovic sui cori razzisti: "Fiero di essere zingaro"

ROMA - La Sampdoria di Dejan Stankovic è uscita sconfitta per 2-0 sul campo della Roma in un match che avissuto ad inizio ripresa il momento determinante. L' espulsione al 52' di Murillo ed il gol del vantaggio di Wijnaldum al 55' sono stati gli episodi chiave della sconfitta dei blucerchiati, queste la parole dell'allenatore blucerchiato bersaglio anche diu cori razzisti : "Vogliamo solo parlare dei cori? È solo quello che vi interessa? Io sono fiero di essere zingaro. Nessuno mi offende se mi chiamano zingaro. Ringrazio José perché non me ne ero accorto".

Sampdoria, Stankovic sulla partita

"Partita di grande personalità, poi la gara è cambiata con l’espulsione di Murillo. Si, mi è dispiaciuto che siamo rimasti in 10. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo messo in difficoltà la Roma. Faccio i complimenti ai ragazzi. Purtroppo gli episodi non voglio nemmeno commentarli perché mi sono stufato. Potevamo far meglio, potevamo far peggio, ma i ragazzi mi sono piaciuti - aggiunge - I ragazzi sono attaccati a questa maglia e capiscono la difficoltà. Siamo stati penalizzati in tante occasioni, ma anche questa volta ci rialzeremo. La settimana prossima c’è una bellissima partita davanti ai nostri tifosi, che saranno in tanti a supportare questa bellissima società e questi grandissimi giocatori, che stanno facendo molto di piú di quello che qualcuno si aspetta nelle condizioni in cui siano noi”.