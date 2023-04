Sampdoria-Spezia, Stankovic: "Conosciamo la situazione, camminiamo a testa alta"

GENOVA - Secondo pareggio consecutivo per la Sampdoria di Dejan Stankovic raggiunta 1-1 dallo Spezia dopo il gol in apertura di Amione. Un pari amaro per i blucerchiati che rimangono sul fondo della classifica (17 punti), le parole dell'allenatore serbo nel post-partita: "Situazione in cui ci stiamo trovando non la voglio commentare, lo sappiamo noi e quelli che ci sono dentro come viviamo ogni giorno, camminiamo a testa alta. Oggi vero derby, fait play in campo, noi quando potavamo li mettevamo in difficoltà. Partita aperta, avevamo l'occasione con Zanoli purtroppo quest'anno abbiamo 7 punti tra l'80' ed il 95'. Il compito più difficile è risvegliare il combattente, l’ego positivo, che il giorno che andrai via dalla Sampdoria avrai dato tutto da uomo. Potevo scendere dal treno a gennaio, se siamo saliti tutti su questo treno la prossima fermata sarà il 4 giugno. Non posso fare piani a lungo termine".