Fiorentina-Sampdoria, Stankovic: "Male tutti. Futuro? Sono preoccupato"

Fiorentina-Sampdoria, le dichiarazioni di Stankovic

Dejan Stankovic ha analizzato la partita contro la Fiorentina: "Non salvo nessuno a partire da me stesso. Difficile parlare dopo una secondo tempo giocato in questo modo. Ci siamo sciolti alla prima difficoltà. Mi prendo tutte le responsabilità. Una prestazione come questa non accettabile, ma non dobbiamo darci per falliti. Il fallimento è non combattere. I miei giocatori hanno cercato di dare tutto e ogni partita cercano di dare tutto. È facile andare allo scontro ma è difficile abbracciarli in momento di disgrazia come questo pomeriggio. Futuro? Parlerò con la società e la squadra domani perché mi preoccupa lo stato mentale dei ragazzi. Non posso fare piani a lungo termine".