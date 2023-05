Vialli, ricordo sporcato: a Quinto murales imbrattato da vandali

GENOVA - Il murale dedicato a Gianluca Vialli , che si trova sul molo dell'amicizia di Quinto a Genova, è stato vandalizzato nuovamente. Purtroppo non è il primo atto vergognoso che colpisce l'opera d'arte . Dopo essere stato rimosso e poi ridipinto nel giro di una settimana, l'omaggio all'ex attaccante è stato nuovamente oggetto di atti ignobili. Il murale è stato infatti imbrattato con scritte ingiuriose e il numero 9 che occupa il centro è stato trasformato in una "B" , a indicare chiaramente il rischio retrocessione della sua Sampdoria. Inoltre, alcune sciarpe blucerchiate che erano state appese alla ringhiera sono state bruciate. Al momento, gli autori del gesto sono ignoti.

Le reazioni della città

La città di Genova ha già espresso la sua indignazione per questo gesto vandalico. Gli amministratori della pagina Facebook "Il molo dell'amicizia di Quinto", che lo scorso 26 aprile avevano organizzato con un gruppo di volontari la ricollocazione del murales, hanno commentato così: "Siete vergognosi, ma non vogliamo generalizzare, tanti tifosi del Genoa nei giorni scorsi hanno scritto sulla pagina esprimendo il loro disappunto riguardo a questo puro vandalismo: E non veniamo a parlare di sfottó, perché in questo caso non c'entra nulla. Avrei scritto esattamente le stesse identiche parole se dei 'tifosi' della Sampdoria avessero vandalizzato il murales dedicato al grande Gianluca Signorini. Invece di godere di una quasi immediata promozione in Serie A, fate questo. Ripeto siete Imbarazzanti e senza Rispetto".