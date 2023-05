Stankovic: "Pellegri? Ha sbagliato, capirà. Grazie a Juric per le scuse"

Sampdoria-Torino, parla Stankovic

Al termine della sfida, queste le parole dell'allenatore blucerchiato Dejan Stankovic: "Gol Pellegri? Non era il momento e il luogo per fare una cosa così, ci deve lasciare nelle nostre sofferenze. Accettiamo le scuse di Juric, si sbaglia e si impara. Squadra sotto la sud? Ci hanno sempre sostenuti, mi sono commosso. È difficile ma si deve continuare portando avanti il lavoro. Sono rimasto? Mi hanno convinto perché non voglio i ragazzi subiscano quanto accaduto a Firenze: ho avuto un pensiero, ma poi è scomparso. Fino alla fine starò coi ragazzi. Nel primo tempo siamo stati un po' molli, bravi nella ripresa".