Lotito, insulti e lancio di soldi falsi: Samp, furia tifosi VIDEO

Una trentina di tifosi della Sampdoria si è radunata davanti all'hotel Gallia di Milano dove è in corso l' Assemblea della Lega Serie A . Attimi di tensione nel corso del sit-in di protesta : nel mirino anche il presidente della Lazio , Claudio Lotito, bersagliato con lancio di denaro poiché amico di Massimo Ferrero .

Lotito aveva ospitato Ferrero in tribuna autorità lo scorso 27 febbraio

Lo scorso 27 febbraio in occasione di Lazio-Sampdoria (1-0), Lotito aveva ospitato Ferrero in tribuna autorità dopo che i tifosi della Samp lo avevano duramente contestato a ottobre, al "Ferraris", tanto da spingerlo a non frequentare più lo stadio di Genova. I supporter blucerchiati hanno esposto lo striscione: "E invece su Ferrero? Niente da dire?" e nel momento dell'arrivo di Lotito lo hanno aggredito accusandolo: "Stiamo fallendo a causa del tuo amico". Autoevidente il riferimento alla delicata situazione societaria del club doriano.