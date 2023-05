SOS per la Samp: il Palazzo non può stare a guardare

Samp in Serie D, l'analisi de "Il Secolo XIX"

Cito testualmente: "Il confronto romano del Cda con Covisoc e Figc, due settimane fa, per un confronto su composizione, concordato semplificato, liquidazione giudiziale, Noif (Norme organizzative Interne Figc), ha disegnato uno scenario inatteso e con i quali gli investitori si devono rapportare: ripartire dalla Serie D, attraverso la cessione del ramo d’azienda, sarebbe molto costoso... . In D, i ricavi sarebbero quasi solo i biglietti, con una riduzione del 50% rispetto agli incassi attuali. Ridottissimo il ritorno commerciale. A fronte di investimenti base ben superiori, nonostante il budget di una squadra di D che punti alla promozione possa essere di 3/5 milioni. Aggiungere il milione di affitto per il Ferraris, il costo del settore giovanile e del personale che va preservato quasi tutto per avere poi le strutture per C e B. Restare al Mugnaini comporta ritrattare la concessione con il Comune di Bogliasco e i mutui per terminare i lavori del nuovo centro sportivo. Un totale a spanne sui 30 milioni, da valutare poi il riacquisto del Baciccia e del nome Sampdoria. Una C di vertice richiede un investimento tra i 10 e i 15 milioni a cui vanno aggiunti i costi di gestione più alti di un club importante, almeno altri 5/10 milioni. E dopo soli due anni e ancora lontani dal ritorno in A, la spesa si aggirerebbe già attorno ai 60/70 milioni. In B si ricominciano a vedere ricavi, limitati. Per “assicurarsi” la A (dove si tornerebbe con il rischio di avere perso i vantaggi storici della Melandri e all’ultimo posto dei diritti televisivi...) si gira su costi/investimenti di circa 20/30 milioni. Insomma, la A partendo dalla D, e con tutte promozioni (e non si può avere nessuna certezza), costerebbe quasi 100 milioni. E si torna sempre lì. Meglio, anche per uno speculatore, intervenire subito".