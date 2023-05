Radrizzani-Sampdoria, incontro a Bogliasco per trattare l’acquisto del club

Il futuro della Sampdoria potrebbe finalmente avere una svolta. Come raccontato da Sky, a Bogliasco è stato accolto il presidente e proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani, dal membro del CdA Alberto Bosco, per discutere la trattativa per l'acquisto del club. Ha partecipato anche il socio Matteo Manfredi. Nel pomeriggio andranno allo stadio Luigi Ferraris dove dovrebbero incontrare l'avvocato Antonio Romei, anche lui rappresentante del Cda blucerchiato. Hanno messo sul piatto 55 milioni per garantire la sopravvivenza del club e altri 20 per rafforzare la squadra.