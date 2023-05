Samp, Garrone ago della bilancia: Barnaba-Radrizzani sfida sui debiti

Le due proposte sono simili - oscillano tra i 75 e gli 85 milioni - ma in questo momento sono i dettagli a fare la differenza. In primis il ruolo di Garrone : nelle ultime ore il gruppo Radrizzani (Aser Ventures, Gestio Capital e gli americani di 49ers) avrebbe sondato il terreno per un possibile incontro con Barnaba ragionando anche su un'operazione in tandem e con una partecipazione minoritaria in termini di quote. Un incontro in cui il vero obiettivo sarebbe rappresentato dai circa 35/40 milioni che Garrone porterebbe a garanzia per il rilancio della Sampdoria e che a oggi sono legati solo alla proposta Barnaba.

Samp, le parole di Vidal e gli scenari

«Le proposte sono fluide, ciascuna si fonda sulla disponibilità di Garrone. Si parla solo di soldi. Non solo di soldi a Ferrero. Questo gioco al massacro per sostenere solo chi promette di uccidere Ferrero con Barnaba, per non dare un euro all'attuale azionista, non lo comprendo. Radrizzani non vuole bypassare il trust? Al momento sono solo voci» le parole a "Blucerchiati" di Gianluca Vidal, il custode del trust collegato ai debiti extra calcio di Ferrero in cui è contenuta la Sampdoria. Difficile pensare a cambi di campo in extremis: tra i rumors anche la ricerca da parte di Radrizzani di un partner in Qatar. Considerando il rosso di circa 150 milioni della Samp (dovrebbero scendere a 90 con la composizione negoziata) la partita si gioca sul soddisfacimento dei creditori. Radrizzani avrebbe già in mano un accordo totale con le banche mentre Barnaba starebbe lavorando a un’intesa proprio in queste ore, con passi avanti anche sul fronte Sace, ovvero i 50 milioni di debiti garantiti dallo Stato. Venerdì la prima convocazione dell’assemblea degli azionisti (dovrebbe andare deserta) con sit in dei tifosi davanti a corte Lambruschini prima di Sampdoria-Sassuolo anche se il giorno della verità dovrebbe essere lunedì per la seconda convocazione dell’assemblea: se la ricapitalizzazione andrà in porto da parte di Barnaba o Radrizzani il club potrà pagare gli stipendi per evitare penalità future e rispettare le scadenze per l’iscrizione al campionato di B.