Samp, Radrizzani mette la freccia: trattativa con Ferrero

Andrea Radrizzani prova a firmare il sorpasso decisivo su Alessandro Barnaba nella corsa alla Sampdoria . L’imprenditore milanese - proprietario del Leeds in Inghilterra - sta lavorando a un accordo con Gianluca Vidal , il trustee del trust in cui è contenuto il club blucerchiato, per raggiungere un’intesa con Massimo Ferrero sui concordati di Eleven Finance e Farvem (i debiti extra calcio del Viperetta) e mettere le mani sulla società nel modo più semplice, al contrario di quanto non abbia mai fatto Barnaba che - finanziato dall’ex patron doriano Edoardo Garrone - si è sempre detto contrario a questo passaggio. Il valore del trust è sceso da 33,5 milioni a 25 ma Ferrero ora - forse preoccupato dall’ipotesi di un fallimento della Sampdoria che lo lascerebbe col cerino in mano - sarebbe pronto a un sostanzioso sconto per risolvere la partita dei concordati e indirettamente favorire la salvezza del club.

Sampdoria, la cifra per l'accordo con Vidal e i tempi

La cifra che basterebbe a Radrizzani per chiudere l’accordo con Vidal dovrebbe aggirarsi intorno ai 15/20 milioni. I tempi tecnici sono stretti anche perché entro fine mese chi poi effettuerà la ricapitalizzazione all’interno della Samp in tempo utile dovrà pagare i circa 15 milioni di stipendi ai calciatori per evitare penalizzazioni sul prossimo campionato di B, ma ora Radrizzani, Matteo Manfredi di Gestio Capital e gli americani di 49ers - il gruppo che ha cercato invano di ottenere l’aiuto fi nanziario di Garrone (circa 35/40 milioni) che invece continua solo a sostenere il piano Barnaba - possono firmare il punto decisivo nella corsa al club. Oltre tutto Radrizzani avrebbe già in mano l’accordo integrale con le banche sui debiti del club e soprattutto avrebbe presentato un piano di rientro per i creditori al 60% e non al 35% come prospettato da Barnaba di Merlyn Partners. Condizioni più vantaggiose sia per Ferrero sia per i creditori, anche se sul futuro del club rimane incertezza.

Sampdoria, Radrizzani attende una risposta

Il gruppo Radrizzani ha messo in campo la sua proposta - un piano di investimenti immediati da 75 milioni - e attende una risposta entro domani, il giorno in cui è stata fissata la prima convocazione dell’assemblea degli azionisti. Assemblea che potrebbe andare deserta anche se i tifosi blucerchiati - prima della gara col Sassuolo - saranno comunque presenti all’esterno di Corte Lambruschini per mostrare la loro massima attenzione agli sviluppi societari. E non è tutto: il gruppo Radrizzani starebbe lavorando anche a un’intesa - per la gestione e il rilancio della Sampdoria - con investitori in Qatar. Ma la partita non è ancora chiusa.