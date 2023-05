Al Khelaifi punta la Sampdoria: il Qatar in trattativa con Ferrero

Spunta un nuovo nome per la Sampdoria : la Qatar Sports Investments , il fondo qatariota di Nasser Al-Khelaifi che controlla il Psg, si sarebbe infatti inserito nelle trattative per rilevare il club blucerchiato. Lo riporta L’Equipe, secondo cui le trattative tra Massimo Ferrero e la QSI sarebbero in stato già avanzato. La Qatar Sports Investments dovrebbe agire con la collaborazione della Aser Ventures di Andrea Radrizzani , proprietaria del Leeds in Premier League .

Sampdoria, Radrizzani e la Qatar Sports Investments

Radrizzani, infatti, vorrebbe prendere la quota di maggioranza della Sampdoria mentre QSI, che sarebbe disposta a prendere quote di minoranza della società blucerchiata, sembra interessata ad investire in altre nazioni per allargare il suo business e avrebbe messo gli occhi sul Malaga in Liga, sul Santos in Brasile e su una squadra del campionato belga.