Samp, via libera del Cda alla proposta di Radrizzani: ora serve accordo con Ferrero

GENOVA - Nella notte è arrivato finalmente il tanto atteso via libera del CdA della Sampdoria alla proposta di acquisto del club firmata dal proprietario del Leeds Andrea Radrizzani insieme al socio Matteo Manfredi . È stata presa in considerazione così la migliore offerta rispetto a quella del finanziere Alessandro Barnaba anche alla luce del piano di ristrutturazione del debito che era stato definito dalla società blucerchiata. Ora manca soltanto l'accordo con Massimo Ferrero , attuale proprietario della Sampdoria, per arrivare all'ufficialità.

Cessione Sampdoria, spunta Al-Khelaifi

E' di qualche giorno fa la notizia che nella trattativa per la cessione della Sampdoria si sarebbe inserita anche la Qatar Sports Investments, il fondo qatariota di Nasser Al-Khelaifi che controlla il Psg. QSI sarebbe disposta a prendere solo delle quote di minoranza della società blucerchiata, mentre sarebbe intenzionata ad investire in altre nazioni per allargare il suo business.