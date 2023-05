Sampdoria, Ferrero esce di scena: "Ho venduto a Radrizzani"

Sono giorni importanti in casa Sampdoria per la cessione e la conseguente salvezza del club. In serata è arrivata finalmente la fumata bianca per il passaggio di proprietà del club blucerchiato: a confermarlo sarebbe stato proprio Massimo Ferrero in un'intervista telefonica a Telenord: "Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non 'tocco palla' con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio". La Sampdoria passa così all'attuale presidente del Leeds United (appena retrocesso in Championship).